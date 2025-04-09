"Це як перерізати собі горло": Бессент попередив Європу щодо зближення з Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав можливе зближення Європи з Китаєм замість Сполучених Штатів економічним самогубством.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Відповідну заяву він зробив, виступаючи на Американській асоціації банків у Вашингтоні.

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Європу попереджають про Китай

На думку американського міністра, Вашингтон спершу може досягти торгових угод із союзниками, що створить основу для спільного підходу до Китаю. Він додав, що союзники США були надійними у військовій сфері.

Втім, за його словами, вони не завжди дотримувалися вигідної економічної політики. Скотт Бессент наголосив на необхідності розв'язання проблеми "незбалансованої торгової структури Китаю", і попередив ЄС.

Міністр фінансів США застеріг європейські країни від бажання замість цього звернутися до Китаю і віддалитися від США.

Це було б рівнозначно тому, щоб перерізати собі горло,

– заявив він.

Окремо він підкреслив, що багато країн, які розташовані навколо Китаю, зараз прагнуть до торгових переговорів з Вашингтоном після взаємних тарифних дій. Водночас Пекін, як сказав Бессент, загострює конфлікт зі США.

Нагадаємо, Китай оголосив про запровадження додаткових мит у розмірі 84% на американські товари, які імпортуються в країну. Це стало відповіддю на нещодавнє рішення США підвищити мита на китайський імпорт.