Чим насправді займаються солдати КНДР на кордонах України: у The Telegraph розкрили деталі

Близько 10 тисяч військових із КНДР нині перебувають поблизу російсько-українського кордону. Там північнокорейські війська допомагають росіянам з розмінуванням території.

Чим займаються північнокорейці в Росії?

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "вдячна нашим друзям" у КНДР "за їхню самовіддану, героїчну допомогу".

За даними південнокорейських, українських та західних джерел, у межах пакту взаємної оборони між двома країнами Північна Корея торік відправила близько 14 000 солдатів воювати на боці Росії в Курській області. Понад 6 000 із них загинули.

Тепер значна роль Північної Кореї в російських операціях із розмінування свідчить про прагнення обох сторін ще тісніше розвивати військову співпрацю, яка, за словами лідера КНДР Кім Чен Ина, минулого місяця має "просуватися без упину".

Нещодавно міноборони Росії опублікувало відео, на яких північнокорейським військовим демонструють різні типи мін та обладнання для їхнього виявлення, проводять тренування і показують, як вони співають патріотичних пісень.

Район, де зараз працюють північнокорейські сапери, розташований у Курській області – на самому кордоні з Україною, на північ від Харкова. Саме в цьому районі раніше й дислокувалися солдати КНДР.

Яке значення мають солдати з КНДР?