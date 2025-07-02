КНДР може відправити Росії до 30 000 солдат для участі у війні проти України, – розвідка

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці Росії на лінії фронту з Україною. Йдеться про відправлення додатково від 25 000 до 30 000 солдатів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на оцінку української розвідки. Про очікування нової хвилі добровольців із КНДР розповів також начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, передає 24 Канал.

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Що відомо про підмогу від КНДР

Згідно з оцінкою CNN, ці війська можуть прибути до Росії в найближчі місяці на додаток до 11 000 солдатів, відправлених у листопаді, аби відбивати вторгнення України в Курську область.

В українській оцінці, з якою ознайомилися журналісти, йдеться про те, що російське міноборони здатне надати північнокорейцям "необхідне обладнання, зброю та боєприпаси" з метою "подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи".

Окрім того, "існує велика ймовірність" того, що новоприбулих залучать до бойових дій на окупованих територіях України – "для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій".

До того ж ГУР виявило ознаки переобладнання російських військових літаків для перевезення особового складу, що свідчить про масштабну кампанію з переміщення десятків тисяч іноземних військ через російський Сибір, який межує з КНДР.

Можливі приготування до нового розгортання помітили й на супутникових знімках, отриманих CNN.

Які деталі розповів Буданов

В інтерв'ю від 1 липня Буданов заявив про очікування "суттєвого підвищення кількості" громадян Північної Кореї на території Росії.

З цієї кількості певна кількість буде підписувати контракт. Але це буде виглядати не так, що КНДР відправила вояків, а що громадяни добровільно прийшли до лав збройних сил Росії,

– сказав очільник ГУР.

На запитання про те, чи є серед них реальні добровольці, Буданов відповів ствердно.

Нагадаємо, раніше південнокорейська розвідка повідомляла про активний набір військовослужбовців у КНДР для відправлення в Росію – щонайменше 6 000 солдатів. Саме з допомогою Пхеньяна Москва може планувати літній наступ у липні – серпні.