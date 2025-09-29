Останні заяви Трампа про Україну показали, що він "вмиває руки" від конфлікту, перекладаючи відповідальність за його завершення на Європу. Європейці своєю чергою мають сильний козир проти росіян, але вони не наважуються його використати.

Йдеться про заморожені російські активи на суму приблизно 200 мільярдів євро. Їх можна було б використати для прямої допомоги Києву або як гарантію для кредиту на купівлю зброї та посилення української оборони проти Росії, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Дивіться також Брюссель проти Орбана: ЄС знайшов спосіб ізолювати Угорщину та дати гроші Україні

Чи наважиться Захід надати Україні вирішальну фінансову зброю?

Періодично від західних лідерів лунають пропозиції використати ці гроші на користь України, але потім вони дають задню.

Відходячи від попередньої політики своєї країни канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно звернувся до своїх партнерів по ЄС. Він закликав їх використати заморожені активи. Канцлер пояснив, що це могло б розблокувати позику в 122 мільярдів євро для Києва і продемонструвати рішучість у протистоянні російській агресії.

Ці кошти мають бути повернені після того, як Росія відшкодує Україні збитки, спричинені війною.

Удар по Києву та іншим містам у вихідні – настільки ж ознака російського відчаю, скільки й сили. Україна досягає успіху в уражені ворожих нафтопереробних заводів. Настав час дати їм фінансову зброю, яка може виявитися вирішальною,

– йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, що Росія досі не налаштована завершувати війну. Численні поступки Трампа Путіну не змінили ситуацію. Розчарувавшись у російському диктаторі, президент США посилив санкції проти країн, які допомагають російській воєнній машині, наприклад Індії. Остання заява Трампа про те, що Україна може перемогти за підтримки ЄС, ймовірно, свідчить про його бажання відійти від конфлікту.

Крім того, зауважимо, що Трамп не передає, а продає зброю для України її союзникам з НАТО. Тому європейці потребують коштів для фінансування озброєння для Києва.

Останні новини про заморожені активи