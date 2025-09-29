Последние заявления Трампа об Украине показали, что он "умывает руки" от конфликта, перекладывая ответственность за его завершение на Европу. Европейцы в свою очередь имеют сильный козырь против россиян, но они не решаются его использовать.

Речь идет о замороженных российских активах на сумму примерно 200 миллиардов евро. Их можно было бы использовать для прямой помощи Киеву или как гарантию для кредита на покупку оружия и усиление украинской обороны против России, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Решится ли Запад предоставить Украине решающее финансовое оружие?

Периодически от западных лидеров звучат предложения использовать эти деньги в пользу Украины, но потом они дают заднюю.

Отходя от предыдущей политики своей страны канцлер Германии Фридрих Мерц недавно обратился к своим партнерам по ЕС. Он призвал их использовать замороженные активы. Канцлер объяснил, что это могло бы разблокировать заем в 122 миллиардов евро для Киева и продемонстрировать решимость в противостоянии российской агрессии.

Эти средства должны быть возвращены после того, как Россия возместит Украине убытки, вызванные войной.

Удар по Киеву и другим городам в выходные – настолько же признак российского отчаяния, сколько и силы. Украина преуспевает в поражении вражеских нефтеперерабатывающих заводов. Пришло время дать им финансовое оружие, которое может оказаться решающим,

– говорится в материале издания.

Напомним, что Россия до сих пор не настроена завершать войну. Многочисленные уступки Трампа Путину не изменили ситуацию. Разочаровавшись в российском диктаторе, президент США усилил санкции против стран, которые помогают российской военной машине, например Индии. Последнее заявление Трампа о том, что Украина может победить при поддержке ЕС, вероятно, свидетельствует о его желании отойти от конфликта.

Кроме того, заметим, что Трамп не передает, а продает оружие для Украины ее союзникам по НАТО. Поэтому европейцы нуждаются в средствах для финансирования вооружения для Киева.

