Конгресвумен Вікторія Спартц запевняє, що британське видання The Telegraph у тому, що воно спотворило її слова про Україну. Також політикиня заявила, що "пропагандистська машина" Зеленського використала це, аби звинуватити адміністрацію США.

7 квітня The Telegraph опублікував статтю із інтерв'ю Спартц під заголовком "Я – єдина конгресвумен українського походження – ось чому України має поступитися територіями Росії". Слова політикині обурили Київ, передає 24 Канал.

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Спартц поливає брудом Зеленського

Наступного дня на сайті Спартц з'явилася офіційна заява, у якій йдеться про те, що видання The Telegraph опублікувало статтю із заголовком, "який навмисно викривлює позицію конгресвумен Вікторії Спартц щодо України".

Також зазначається, що, буцімто, "цей заголовок був використаний пропагандистською машиною Зеленського" для того, щоб очорнити Спартц та президента Трампа.

У заяві вказано, що нібито The Telegraph були використані лапки для цитування слів, яких конгресвумен Вікторія Спартц ніколи не говорила.

"Після кількох контактів з командою політикині видання видалило ці лапки, але залишило двокрапку, створюючи враження, ніби це була пряма цитата", – наголосили у Спартц.

Зверніть увагу! The Telegraph потім двічі змінило назву статті. Спершу вона мала такий вигляд: "Перша українська конгресвумен: Ми повинні поступитися територіями Росії", а потім слово "ми" було замінено на "Зеленського".

Сама Спартц теж зробила заяву, аби прояснити свою поточну позицію щодо України. Вона наголосила, що нібито доклала величезних зусиль, щоб допомогти українській армії перемогти в її жорстокій боротьбі з Росією. Втім, на її думку, Україна не може перемогти, бо нею "керують ідіоти та шахраї, як Зеленський та його маріонетковий парламент". Путіна вона назвала "злом", але "не ідіотом".

Також чиновниця зазначила, що наразі "Україна не здатна повернути свої території, але й не може погодитися назавжди їх віддати". Тому єдиним можливим варіантом, на її думку, є тимчасове рішення за допомогою США, яке дозволить обом сторонам перегрупуватися. "Остаточний результат цієї війни має бути визначений пізніше – і не лише на полі бою", – додала посадовиця.