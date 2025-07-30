Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла в Римі Олексія Парамонова. Це сталося після того, як на сайті уряду Росії було опубліковано список із заявами президента країни, міністра закордонних справ та міністра оборони, названих "прикладами русофобії".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про які "приклади русофобії" йдеться?

Довгий перелік, який уряд Росії оприлюднив минулого тижня, включає цитати політиків з Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу, Польщі та США.

Щодо Італії, до списку потрапив президент країни Серджіо Маттарелла, міністр закордонних справ Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто.

У пресрелізі італійського МЗС зазначається, що Таяні назвав внесення глави держави до цього списку "провокацією проти Республіки та італійського народу".

У міністерстві також висловили свою інституційну та особисту солідарність президенту Маттареллі.

Нагадаємо, у лютому президент Італії Серджіо Маттарелла порівняв російську агресію проти України з діями Третього Рейху. Він зазначив, що поява "деспотичних і неліберальних режимів" призвела до "посилення конфліктного клімату", переваги "критерію домінування" та, зрештою, до "загарбницьких воєн".