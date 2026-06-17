Генсек НАТО відреагував на інформацію про підготовку Китаєм російських військ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Альянс стежить за підтримкою Китаєм Росії в її агресивній війні проти України. Він прокоментував співрпацю між Росією та її союзниками.

Про взаємини між китайською та російською сторонами генсек НАТО розповів на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє 24 Канал.

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Що Рютте сказав про Китай?

Рютте підтвердив, що Росія не самотня у своїй війні проти України. Генсек НАТО розповів, що Кремль отримує життєво важливу підтримку від трьох союзників:

Північна Корея;

Іран;

Китай.

Він сказав, що чотири країни тісно співпрацюють та мають взаємні домовленості. Генсек НАТО уточнив, що угоди не завжди юридично оформлені на папері, проте союзники чітко знають про те, хто з них що робить для кожного й що отримує натомість.

Коли йдеться про Китай, ми, звичайно, знаємо про обхід санкцій тощо. Ми не наївні. Ми точно за всім стежимо,

– заявив Марк Рютте.

Він зазначив, що не може сказати журналістам більше на даний момент. Рютте ще раз запевнив їх, що Альянс за всім стежить. Проте чи робить НАТО якісь дії окрім цього він не уточнив.

Що відомо про навчання Китаєм російських військових?

У Європейському Союзі стверджують, що Китай міг проводити навчання російських військових, які згодом брали участь у війні проти України. За даними європейського чиновника, йдеться про сотні солдатів і підготовку на території КНР.

У вівторок, 16 квітня, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас відкрито заявила, що Китай тренує російських військових, яких згодом відправляють в Україну. У доповіді, в якій цитують європейські спецслужби, повідомляють, що ціллю таємних навчань було використання безпілотників.