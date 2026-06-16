Китай допомагає Росії при підготовці солдатів: що кажуть у ЄС

Брюсель звинувачує Пекін у посиленні військової співпраці з Москвою. У свою чергу, КНР відкидає всі звинувачення.

Про подробиці співпраці Росії з Китаєм повідомляє Bloomberg.

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Що відомо про китайсько-російські навчання?

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас розповіла, що Китай тренує російських військових, які згодом беруть участь у російсько-українській війні. У Брюсселі все більше почали критикувати Пекін за його сприятливу роль у війні, попри декларативний нейтралітет.

ЄС планує запровадити більш жорстку економічну та безпекову позицію.

Ми перевірили повідомлення про те, що китайські військові навчають російських солдатів воювати в Україні,

– заявила Кая Каллас.

У травні 2026 року агентство Reuters повідомило, що китайці таємно навчали близько 200 російських військових. Деякі з них після цього відправились в Україну.

У доповіді, в якій цитуються європейські спецслужби, повідомляють, що ціллю таємних навчань було використання безпілотників. Це частина угоди, підписаної старшими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні в липні минулого року.

Як реагують в ЄС?

Європейський Союз також посилює боротьбу із китайськими компаніями, які постачають Росії товари подвійного призначення. Така співпраця посилює санкції як з боку США, так і з боку ЄС. У понеділок, 15 червня, Євросоюз додав до свого санкційного списку дві фірми, що розташовані на материковому Китаї та 2 фірми, зареєстровані у Гонконзі.

Все більш відверта підтримка російської війни суттєво ускладнила відносини між Пекіном і Брюсселем після 2022 року. Ще одним джерелом напруги став значний торгівельний профіцит (більше продає, ніж купує – 24 Канал) Китаю у відносинах із Євросоюзом. Це змушує Брюссель розглянути можливість запровадження нових обмежувальних заходів для скорочення торгівельного дисбалансу.

У четвер лідери країн ЄС мають обговорити проблему надлишкових виробничих потужностей Китаю. Наприкінці ж місяця єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися з міністром комерції КНР Ван Вентао.

Як КНР реагує на звинувачення?

Раніше Китай вже спростував повідомлення Reuters. Пекін називав публікацію спробою перекласти провину за війну.

У вівторок, 16 червня, відбувся брифінг речника МЗС Лінь Цзяня. Його запитали про заяву Каї Каллас, на що чиновник відповів, що ці слова є необґрунтованими.

Ці твердження безпідставні та є суто наклепницькими,

– заявив Лінь Цзянь.

Речник відкинув їх без додаткових пояснень.

Співпраця Китаю та Москви

Пекін продовжує постачати переважну більшість компонентів для виробництва "Шахедів". Зокрема мікрочипи, які керують польотом і наведенням на ціль.

Також постійний представник Китаю при ООН Фу Цун на засіданні Радбезу ООН підтримав прокремлівські наративи. Він засудив удар по російських окупантах у Старобільську, розповівши, що ЗСУ нібито "атакували цивільних".