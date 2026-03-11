"Король світу": у Вашингтоні з’явилася провокативна статуя присвячена Трампу та Епштейну
- Поблизу Конгресу США у Вашингтоні встановили скульптуру "Король світу", що натякає на зв’язок між Дональдом Трампом та Джеффрі Епштейном.
- Інсталяція викликала жваві обговорення у соцмережах та медіа, але невідомо, хто є її автором і чи отримували дозвіл на встановлення.
Поблизу Конгресу США у Вашингтоні встановили скульптуру під назвою "Король світу", яка натякає на дружбу Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном. Інсталяція швидко стала вірусною у соцмережах.
Вона має провокативний характер і вже викликала жваві дискусії у США. Про це повідомляє Independent.
Дивіться також Справа Епштейна: у США розкрили документи зі звинуваченнями в домаганнях проти Трампа
Що відомо про скульптуру?
Скульптура з’явилася 10 березня неподалік Капітолія у Вашингтоні. Вона зображує стилізовану фігуру, яка символічно натякає на зв’язок між колишнім президентом США Дональдом Трампом та фінансистом Джеффрі Епштейном.
Назва інсталяції – "Король світу" – є очевидною алюзією на відомий кадр із фільму "Титанік", де головний герой стоїть на носі корабля з розпростертими руками.
Таким чином автори інсталяції намагалися створити іронічний образ та звернути увагу на політичні суперечки довкола минулих зв’язків Трампа з Епштейном.
Інсталяція біля Конгресу одразу стала темою обговорень у соціальних мережах та медіа. Частина користувачів сприйняла її як політичну сатиру, тоді як інші назвали провокацією. Подібні мистецькі акції у Вашингтоні часто мають політичний характер і використовуються для привернення уваги до гострих суспільних тем.
Наразі невідомо, хто саме є автором скульптури та чи отримували організатори офіційний дозвіл на її встановлення.
Що відомо про "дружбу" Епштейна та Трампа?
Наприкінці лютого ЗМІ заявили, що у "файлах Епштейна", оприлюднених Міністерством юстиції, відсутні десятки інтерв'ю свідків ФБР. Серед них були зокрема три інтерв'ю жінки, яка звинуватила президента США Дональда Трампа у сексуальному насильстві.
Міністерство юстиції США оприлюднило три протоколи інтерв'ю ФБР із жінкою, яка стверджує, що президент Дональд Трамп сексуально домагався її, коли вона була підлітком. За її словами, із Трампом її познайомив Джеффрі Епштейн.
Тим часом сам Трамп заперечує будь-які правопорушення у контексті справи Епштейна, і йому не висували кримінальних обвинувачень. Також немає доказів того, що президент США брав участь в операції з торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, організованій фінансистом.