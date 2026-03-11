"Король світу": у Вашингтоні з’явилася провокативна статуя присвячена Трампу та Епштейну

Поблизу Конгресу США у Вашингтоні встановили скульптуру під назвою "Король світу", яка натякає на дружбу Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном. Інсталяція швидко стала вірусною у соцмережах.

Вона має провокативний характер і вже викликала жваві дискусії у США. Про це повідомляє Independent.

Що відомо про скульптуру?

Скульптура з’явилася 10 березня неподалік Капітолія у Вашингтоні. Вона зображує стилізовану фігуру, яка символічно натякає на зв’язок між колишнім президентом США Дональдом Трампом та фінансистом Джеффрі Епштейном.

Назва інсталяції – "Король світу" – є очевидною алюзією на відомий кадр із фільму "Титанік", де головний герой стоїть на носі корабля з розпростертими руками.

Таким чином автори інсталяції намагалися створити іронічний образ та звернути увагу на політичні суперечки довкола минулих зв’язків Трампа з Епштейном.

Інсталяція біля Конгресу одразу стала темою обговорень у соціальних мережах та медіа. Частина користувачів сприйняла її як політичну сатиру, тоді як інші назвали провокацією. Подібні мистецькі акції у Вашингтоні часто мають політичний характер і використовуються для привернення уваги до гострих суспільних тем.

Наразі невідомо, хто саме є автором скульптури та чи отримували організатори офіційний дозвіл на її встановлення.

Що відомо про "дружбу" Епштейна та Трампа?