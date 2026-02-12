Можуть покривати Трампа у справі Епштейна: Мін'юст і генпрокурор потрапили під критику Конгресу

Конгресмени 11 лютого звинуватили генпрокурорку США Пем Бонді та Міністерство юстиції у вибірковому розкритті документів у справі Епштейна. Також звучала критика через можливий захист деяких впливових осіб, зокрема Трампа.

Йдеться також про коло донорів передвиборчих кампаній та високопосадовців адміністрації американського президента. Про це повідомило Суспільне.

Дивіться також Зв'язки з Путіним, КДБ та тисячі згадок про Трампа: усе, що відомо про скандальні файли Епштейна

Що Конгрес сказав про Бонді та Мін'юст США?

Конгресмен-демократ Джеральд Надлер висловив невдоволення, як Мін'юст веде розслідування, та розкритикував те, що міністерство опублікувало імена жертв, а імена підозрюваних натомість приховало від публіки. За його словами, Бонді не пояснювала, чому так, і переводила увагу на інші теми.

На тлі невдоволення ходом цієї справи республіканець Томас Массі закликав інші держави самостійно проводити розслідування. Він також закликав піти у відставку міністра торгівлі Говарда Лутніка, який у 2012 році відвідав острів Епштейна.

До слова, Лутнік уже зізнався у цьому. Там він був разом із дружиною, чотирма дітьми та нянями. Раніше посадовець заявляв, що припинив контакти з Епштейном ще у 2005 році.

Демократ Хесус Гарсія звернув увагу на приховування впливових осіб від правосуддя.

Ми бачимо спробу захистити впливових людей, які здійснювали експлуатацію дітей, молоді та жінок. Нам потрібно дістатися до дна цього явища – незалежно від того, куди вказує провина,

– наголосив він.

Гарсія припустив, що пріоритет Бонді – захистити Трампа, а також наближених до нього людей та донорів передвиборчих кампаній.

Щодо Бонді також висловилася конгресвумен Праміла Джаяпал. Вона звернула увагу, що прокурорка проявляла своє небажання відповідати на запитання законодавців.

"Вона показувала, що не вважає себе зобов'язаною відповідати Конгресу, але це не кінець. Ми вимагатимемо відповідальності кожної причетної особи", – зазначила Джаяпал.

Вона також додала, що Бонді не перепросила перед жертвами, імена яких було розкрито. А це, на думку конгресвумен, характеризує нинішній стан Мін'юсту США.

Останні новини щодо справи Епштейна