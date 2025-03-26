"Вам не сподобається": Трамп наказав розсекретити справу щодо зв'язків його штабу з Росією
- Трамп наказав ФБР розсекретити документи, пов'язані з розслідуванням можливих зв'язків його виборчої кампанії з Росією.
- Трамп вважає розслідування політично вмотивованим і нелегітимним, заявивши, що тепер всі документи справи будуть відкриті для перегляду.
Президент США Дональд Трамп наказав ФБР розсекретити усі документи, які стосуються розслідування можливих зв'язків його передвиборчої кампанії із Росією. Відповідний меморандум він підписав у вівторок, 25 березня.
Секретар Білого дому Вілл Шарф також додав, що американському народу "давно настав час повністю зрозуміти, що саме міститься в цих файлах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Hill та Fox News.
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Трамп вважає справу проти нього політично вмотивованою
Йдеться про розслідування під кодовою назвою "Перехресний ураган", розпочате у липні 2016 року. Тоді ФБР намагалася з'ясувати, чи члени передвиборчого штабу Трампа координували свої дії з російськими посадовцями із метою впливу на вибори.
У 2019 році спеціальний прокурор Роберт Мюллер доповів, що Росія втручалася у виборчий процес. Щоправда, доказів причетності до цього команди Трампа чи самого політика не навів.
А останній, до слова, вважає це розслідування нелегітимним та політично вмотивованим.
Ви, ймовірно, не будете турбуватися, тому що вам не сподобається те, що ви побачите. Але це було повне використання правоохоронної системи в політичних цілях. Це ганьба. Цього ніколи не повинно було статися в цій країні. Але тепер ви зможете переконатися в цьому самі. Усе розсекречено,
– сказав Трамп, підписуючи наказ у вівторок.
Після підписання указу Трампа ЗМІ зможуть переглядати раніше закриті файли у цій справі. Водночас президент США засумнівався, чи багато журналістів зроблять це.