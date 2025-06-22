Один із іранських ядерних об'єктів США атакували лише ракетами Tomahawk, – CNN

Уночі неділі, 22 червня, США уразили іранські ядерні об'єкти Фордо, Натанз та Ісфахан. Однак для атаки на один із них американці не використовували протибункерні бомби – через його глибину ця зброя навряд була б ефективною.

Про це розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабу генерал Ден Кейн на секретному брифінгу в четвер, 26 червня. Деталі наводить CNN із посиланням на опис чотирьох обізнаних осіб, передає 24 Канал.

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Нові деталі американської атаки

Секретний брифінг для законодавців провели Кейн, а також міністр оборони Піт Гегсет, державний секретар Марко Рубіо й директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Американські бомбардувальники B2 скинули понад 10 протибункерних бомб Massive Ordnance Penetrator на іранські ядерні об'єкти в Фордо і Натанзі. Однак Ісфахан уразили лише ракетами Tomahawk, запущеними з підводного човна.

Слова Кейна про глибину об'єкта в Ісфахані називають першим відомим поясненням причин використання саме такої зброї.

Американські чиновники вважають, що в підземних спорудах Ісфагана зберігається майже 60% іранських запасів збагаченого урану, необхідного Ірану для того, щоб коли-небудь створити ядерну зброю,

– пише ЗМІ.

Окрім того, увечері після брифінгу сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив для CNN, що деякі з можливостей Ірану "знаходяться так глибоко під землею, що ми ніколи не зможемо до них дістатися". Тегеран має можливість перемістити врятоване в райони, куди не може досягнути американська бомбардувальна авіація.

Нагадаємо, у четвер, 19 червня, напередодні атаки на іранські ядерні об'єкти Дональд Трамп заявив, що йому може знадобитися 2 тижні на ухвалення відповідного рішення. Ця заява була "спробою застати іранців зненацька", розповів обізнаний високопоставлений чиновник адміністрації президента для The Washington Post.