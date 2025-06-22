Tomahawk, В-2 та протибункерні бомби: стало відомо, чим США били по ядерних об'єктах Ірану

В ніч проти 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Для атаки Трамп не пошкодував свого найкращого озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також США атакували Іран із повітря, цілили в ядерні об'єкти: що зараз відбувається на Близькому Сході

Що відомо про зброю, яку США застосували в атаці на Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що армія США атакувала ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан.

Повідомляється, що США скинули на Фордо 6 протибункерних бомб GBU-57.

На головний об'єкт, Фордо, скинуто повну кількість бомб. Вітаємо наших великих американських воїнів. Всі літаки безпечно повертаються додому,

– написав президент США.

Які характеристики GBU-57

GBU-57 – це керована протибункерна авіаційна бомба, маса якої становить 13,2 тонни з них близько 2,7 тонн – бойова частина. За даними з відкритих джерел, бомба здатна проникати на 60 метрів під землю і на 16 метрів у бетон. Експерти вважають їх найефективнішими для ударів по укріплених об'єктах.

На Натанз та Ісфахан же запустили 30 крилатих ракет Tomahawk.

Reuters пише, що в операції були задіяні американські бомбардувальники В-2. За день до цього фіксувалися переміщення цих літаків.

В-2 – американський малопомітний стратегічний бомбардувальник, збудований за схемою "літаюче крило". Цей літак є найдорожчим літаком в історії: його вартість перевищує 2 мільярди доларів. Для порівняння: вартість одного літака F-16 коливається від 12,7 до 80 мільйонів доларів.

США задіяли бомбардувальники B-2 для ударів по Ірану / фото Ben Lovegrove

Зауважимо, в Ірані стверджують, що вивезли всі критично важливі матеріали з трьох ядерних об'єктів ще до того, як по них було завдано ударів з боку США. Мовляв, обійшлося без серйозних втрат.