Пастка для Трампа: як Путін може використати атаку США на Ємен

Сполучені Штати завдали широкомасштабних атак по Ємену. Дональд Трамп пояснив це захистом судноплавства у Червоному морі, адже там єменські хусити постійно проводять атаки по кораблях.

На тлі військової кампанії проти Ємену почалися розмови про дзеркальні дії щодо Ірану. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, Трамп має декілька варіантів, один з них вигідний Україні, інший – Росії.

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Чи можлива атака США по Ірану

Президент США може спробувати дипломатичний шлях, тобто намагатися укласти угоду з Іраном. Але тут треба шукати місця взаємного інтересу. Наприклад, ядерна програма Ірану, проблеми з хуситами.

Для нас є один небезпечний варіант – Путін може запропонувати Трампу свої послуги. Кілька разів він провертав цей "фокус" із Заходом, зокрема з Бараком Обамою у 2015 році,

– зауважив Михайло Самусь.

Тоді Путін виступав посередником між Іраном, Сполученими Штатами і Заходом стосовно ядерної угоди. Начебто вдалося досягти певних домовленостей, але насправді зараз все це повністю нівельовано. Сьогодні у Трампа знову є можливість з допомогою Росії почати контактувати з керівництвом Ірану й припинити діяльність тих же самих хуситів.

Але насправді діяльність хуситів надзвичайно важлива для росіян, тому що їхні атаки в районі транзиту нафти дозволяє тримати ціни на сировину високими. Це те, що треба Росії. Якщо буде укладена угода з Іраном, хуситів вдасться нейтралізувати, то нафта може впасти в ціні.

Якщо США попадуть в цю російсько-іранську пастку, то просто витратять роки, які Трамп перебуватиме при владі, для того, щоб продовжувати нескінченні переговори,

– підкреслив Михайло Самусь.

Як ситуація з хуситами вплине на Україну

Також не варто відкидати, що Сполучених Штатів все-таки можуть вдатися до військових інструментів. Для України участь США у військовій операції проти Ірану була б більш сприятливою. Це короткочасно підніме ціни на нафту, а якщо буде успіх американців в цьому регіоні, то потім це послабить Росію і всю "вісь зла".

На тлі нових військових кампаній росіяни можуть спробувати використати їх у комунікації з американською стороною. Під час розмови з Трампом Путін може затягувати час і створювати ілюзію, що нібито має додаткові карти, якими може торгуватися з Трампом.

Тобто не обмежуватися російсько-українською проблематикою, а говорити, що якщо, наприклад, Трамп допоможе у досягненні певних умов в Україні, тоді Путін розв'яже проблему з хуситами.

Якщо Трамп піде на цю пастку Путіна, він одразу виконає кілька моментів, які вигідні очільнику Кремля. Насамперед ціни на нафту будуть так само високими, тому що протока, яку контролюють хусити, залишиться під загрозою постійних атак,

– додав Михайло Самусь.

Крім цього, російський диктатор зможе виторгувати собі поступки від Трампа, наприклад, щоб він тиснув на Україну у питаннях територій, контролю над ЗАЕС, вступу в НАТО. Так вдасться затягнути час щодо Ірану й почати нескінченні переговори зі США. Це поганий сценарій для нашої держави.