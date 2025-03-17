На фоне военной кампании против Йемена начались разговоры о зеркальных действиях в отношении Ирана. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, Трамп имеет несколько вариантов, один из них выгоден Украине, другой – России.

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Возможна ли атака США по Ирану

Президент США может попробовать дипломатический путь, то есть пытаться заключить соглашение с Ираном. Но здесь надо искать места взаимного интереса. Например, ядерная программа Ирана, проблемы с хуситами.

Для нас есть один опасный вариант – Путин может предложить Трампу свои услуги. Несколько раз он проворачивал этот "фокус" с Западом, в частности с Бараком Обамой в 2015 году,

– отметил Михаил Самусь.

Тогда Путин выступал посредником между Ираном, Соединенными Штатами и Западом по ядерной сделке. Вроде бы удалось достичь определенных договоренностей, но на самом деле сейчас все это полностью нивелировано. Сегодня у Трампа снова есть возможность с помощью России начать контактировать с руководством Ирана и прекратить деятельность тех же самых хуситов.

Но на самом деле деятельность хуситов чрезвычайно важна для россиян, потому что их атаки в районе транзита нефти позволяет держать цены на сырье высокими. Это то, что надо России. Если будет заключено соглашение с Ираном, хуситов удастся нейтрализовать, то нефть может упасть в цене.

Если США попадут в эту российско-иранскую ловушку, то просто потратят годы, которые Трамп будет находиться у власти, для того, чтобы продолжать бесконечные переговоры,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Как ситуация с хуситами повлияет на Украину

Также не стоит исключать, что Соединенных Штатов все-таки могут прибегнуть к военным инструментам. Для Украины участие США в военной операции против Ирана было бы более благоприятным. Это кратковременно поднимет цены на нефть, а если будет успех американцев в этом регионе, то потом это ослабит Россию и всю "ось зла".

На фоне новых военных кампаний россияне могут попытаться использовать их в коммуникации с американской стороной. Во время разговора с Трампом Путин может затягивать время и создавать иллюзию, что якобы имеет дополнительные карты, которыми может торговаться с Трампом.

То есть не ограничиваться российско-украинской проблематикой, а говорить, что если, например, Трамп поможет в достижении определенных условий в Украине, тогда Путин решит проблему с хуситами.

Если Трамп пойдет на эту ловушку Путина, он сразу выполнит несколько моментов, которые выгодны главе Кремля. Прежде всего цены на нефть будут так же высокими, потому что пролив, который контролируют хуситы, останется под угрозой постоянных атак,

– добавил Михаил Самусь.

Кроме этого, российский диктатор сможет выторговать себе уступки от Трампа, например, чтобы он давил на Украину в вопросах территорий, контроля над ЗАЭС, вступления в НАТО. Так удастся затянуть время по Ирану и начать бесконечные переговоры с США. Это плохой сценарий для нашего государства.