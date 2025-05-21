США більше не можуть розв'язувати всі світові проблеми, – Рубіо

Сполучені Штати продовжують натякати на свій можливий вихід з мирних переговорів. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США не можуть розв'язувати "всі світові проблеми".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Нові заяви Марко Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо натякнув на переосмислення зовнішньої політики адміністрацією Трампа.

Сполучені Штати більше не можуть розв'язувати всі проблеми світу,

– заявив Рубіо.

На його думку, у світі відбувається "багато жахливих речей", але пріоритет треба надавати національним інтересам.

Під час слухань у Конгресі вчора, 20 травня, держсекретар зробив низку заяв, зокрема про війну Росії з Україною. Він зауважив, що Дональд Трамп не пішов на жодні поступки російському диктатору.

Водночас Рубіо наголосив, що президент США не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії. "Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", – додав він.