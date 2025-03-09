США частково припинили підтримку обслуговування винищувачів F-16 в Україні, – Forbes

США не можуть просто "вимкнути" F-16 американської компанії Lockheed Martin, якими оснащені українські військово-повітряні сили. Однак призупинення адміністрацією Трампа військової підтримки України вплине на обслуговування винищувачів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes. Йдеться про "життєво важливу підтримку у вигляді радіолокаційних перешкод" для літаків.

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Що відомо про українські винищувачі

Призупинення військової допомоги може позбавити українські ПС найважливіших засобів повітряної протидії в критичний момент 3 року повномасштабного вторгнення Росії.