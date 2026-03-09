Мудрий крок, – аналітик пояснив, чому США дозволили Індії купувати російську нафту

Міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що Сполучені Штати дозволили Індії купувати російську нафту протягом 30 днів. Як не дивно, така ініціатива з боку Вашингтону є розсудливою, адже саме він підштовхнув Індію на це.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що США взяли контроль у свої руки. Хоч Дональд Трамп мав різні варіанти дій, але зробив правильний вибір.

Чому США дозволили Індії купувати нафту?

Політтехнолог пояснив, що Індія ще до рішення США почала замовляти російську нафту. Крім Ірану, країна не має альтернативи, де її взяти.

Після цього Білий дім постав перед вибором: прийняти те, що через конфлікт, який почали американці, тепер Індія буде робити це завжди, ввести проти неї тарифи і санкції або ж легалізувати це.

Тобто ситуація вже сталась і Трамп дає наказ: каже, що це він дозволив і це легально. Тому президент має можливість обмежити дозвіл на короткий термін. Це мудрий крок і хороший вихід з ситуації для США,

– наголосив він.

Шейтельман зауважив, що найкращим варіантом розвитку подій на Близькому Сході є швидке завершення конфлікту, адже Трампу не вигідно його затягувати. Україні це лише на руку – ціни на нафту впадуть, а напруга в Ормузькій протоці, яку погрожують перекрити, зникне.

Зверніть увагу! Аналітик Kpler Навін Дас вважає, що чим довше триватиме війна на Близькому Сході, тим більше світ залежатиме від російської нафти та нафтопродуктів. Якщо раніше країна-агресорка ледь знаходила покупців, то конфлікт на Близькому Сході повністю змінив ситуацію.

Деталі дозволу США: що відомо?