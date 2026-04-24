США хочуть призупинити членство Іспанії в НАТО, – Reuters

Пентагон розглядає варіанти можливих заходів проти союзників по НАТО, яких у Вашингтоні вважають недостатньо залученими до підтримки операцій США у війні з Іраном. Серед них – можливе призупинення членства Іспанії в Альянсі та перегляд позиції США щодо британських претензій на Фолклендські острови.

Що планують США?

За словами американського чиновника, ці варіанти політики викладені в документі, який відображає розчарування частиною союзників через їхню нібито відмову або небажання надавати США доступ та права на проліт під час операції проти Ірану.

У листі також зазначається, що такі дозволи є "абсолютною базою для НАТО", а самі пропозиції вже обговорюють на високому рівні в Пентагоні.