У The New York Times дізналися план США по захопленню Гренландії

Передвиборчі заяви Трампа про бажання захопити Гренландію перейшли зі слів у реальну політику Вашингтона. Журналісти дізналися, як Білий дім планує отримати контроль над островом.

Стратегічна цінність Гренландії зростає на фоні зокрема підвищення температури на планеті і таненням арктичного льоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як Вашингтон планує заволодіти Гренландією

Площа Гренландії складає близько 2,16 мільйона кілометрів квадратних. Придбання такої території може стати найбільшою угодою з нерухомістю в історії.

Данські чиновники сердито наполягають на тому, що малонаселений острів не продається і не може бути анексований. Але пан Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір контролювати його.

За словами американського чиновника, Рада національної безпеки Білого дому кілька разів збиралася, щоб втілити слова пана Трампа в життя, і нещодавно надіслала конкретні інструкції багатьом урядовим структурам.

Повні деталі плану незрозумілі. Але, незважаючи на натяки пана Трампа на можливе застосування сили, обговорення під керівництвом Ради безпеки ніколи серйозно не розглядали військові варіанти, сказав чиновник.

Натомість населення Гренландії у 57 000 осіб планують переконати у тому, що їм варто попросити приєднання до Сполучених Штатів.

Радники пана Трампа обговорювали використання рекламних кампаній і кампаній у соціальних мережах, щоб впливати на громадську думку на острові, за словами іншої особи, поінформованої про це питання.

Однак політсили, що підтримують тісні зв'язки зі США у Гренландії не користуються популярністю.

Як США спробують вплинути на громадську думку у Гренландії

США малоймовірно будуть намагатися переконати гренландців у їх спільності з корінним народом інуїтів на Алясці.

Населення інуїтів Гренландії походить від людей, які мігрували з Аляски сотні років тому, а офіційна мова острова походить від діалектів інуїтів, які походять з арктичної Канади.

Оточенні Трампа вже почало говорити про те, що Данія погано опікувалася Гренландією, а під опікою США вона може стати заможною. Адміністрація Трампа також нагадує Гренландії, що Сполучені Штати захищали її раніше.

Минулого місяця пан Трамп опублікував у соцмережах 90-секундне відео, в якому відзначають "кров і хоробрість" військ США, які зайняли позиції на острові під час Другої світової війни, щоб запобігти нацистському вторгненню після того, як Німеччина окупувала Данію.

Данія сподівалася, що американські війська покинуть острів після закінчення війни, але цього не сталося. Американська база і нині присутня на острові.

Адміністрація Трампа також вивчає фінансові стимули для жителів Гренландії, включаючи можливість заміни субсидій у розмірі 600 мільйонів доларів, які Данія надає острову, щорічною виплатою близько 10 000 доларів на жителя Гренландії.

Компенсувати таку щедрість Вашингтон сподівається, видобуваючи рідкоземельні мінерали острова, серед яких мідь, золото, уран і нафта.

Чому Трамп такий одержимий Гренландією

Трамп насправді говорив про Гренландію ще за часів свого першого терміну. Коли Гренландія йому відмовила у ідеї приєднання, він не став наполягати. Але зараз він налаштований серйозніше.

Президент Трамп вважає, що Гренландія є стратегічно важливим місцем, і впевнений, що гренландці будуть краще захищені Сполученими Штатами від сучасних загроз в Арктичному регіоні,

– сказав речник Ради національної безпеки Браян Хьюз.

Деякі аналітики кажуть, що ідея приєднати Гренландію до Сполучених Штатів або принаймні розвивати набагато тісніші зв’язки з островом менш абсурдна, ніж може здатися.

Це значною мірою пов'язано зі зміною клімату, що розморожує багаті на ресурси території та робить їх більш комерційно життєздатними. Високі температури також відкрили нові морські шляхи через Арктику для комерційного судноплавства, а також для китайських і російських військових суден.

Данські лідери стверджують, що кампанія тиску США вже завдає шкоди альянсу Америки з Данією після Другої світової війни.

Ми рівнялися на вас. Ви надихнули нас. Ви стояли на варті вільного світу. Але коли ви вимагаєте заволодіти частиною території королівства – коли ми піддаємося тиску та погрозам – що ми маємо думати про країну, якою ми захоплюємося стільки років?

– сказала прем'єрка Данії Фредеріксен під час свого візиту до Гренландії.