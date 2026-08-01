США та Ізраїль готуються до нових бомбардувань енергетики Ірану, – медіа

Об'єднані сили США та Ізраїлю готуються до нової масштабної кампанії ударів по Ірану, яка може стати однією з найжорсткіших за весь час протистояння. За інформацією джерел, основними цілями можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури.

Атаки можуть розпочатися вже протягом вихідних. Про це з посиланням на обізнаних осіб пишуть CNN і CBS News.

Що відомо про плани США та Ізраїлю вдарити по Ірану?

"Ми завдамо їм дуже сильного удару, – заявив Трамп. – У якийсь момент вони скажуть: "Ми більше не можемо цього витримувати".

Центральне командування США підготувало варіанти подальших дій і привело сили в готовність до розширення війни, зокрема до масштабної двотижневої кампанії ударів по ракетних об'єктах Ірану.

Американська та ізраїльська сторони також розглядали можливість завершити операцію до відкриття фінансових ринків у понеділок, оскільки побоюються негативного впливу ударів на економіку США та світові ринки. Водночас остаточні терміни проведення операції ще не визначені.

За даними джерел, Ізраїль уже поінформували про плани Вашингтона, і країни координують свої дії. У разі початку операції, як пише CBS News, це означатиме повернення Ізраїлю до бойових дій, які були припинені після укладення перемир'я за посередництва США.

Водночас Іран не завдавав ударів по Ізраїлю відтоді, як домовленості про припинення вогню були зірвані, а США відновили бойові операції на початку липня.

Нагадаємо, що буквально кілька днів раніше іракські "Сили народної мобілізації" (PMF), до складу яких входять проіранські формування, заявили про авіаудари США та Саудівської Аравії по їхніх об'єктах у різних частинах країни. За їхніми даними, є загиблі й поранені, а також пошкоджено кілька будівель. У PMF назвали атаку небезпечною ескалацією та звинуватили Вашингтон і Ер-Ріяд у порушенні суверенітету Іраку й ударі по офіційних силах безпеки країни.