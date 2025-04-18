Конкуренція стимулює: політолог пояснив, як протистояння США та Китаю допомагає Україні

Протягом останніх 30 років Сполученим Штатам Америки не було рівних – вони діяли так, як вважали за потрібне. Та нині на геополітичному горизонті з'явився потужний гравець – Китай, який похитнув американську монополію.

Таке загострення глобального протистояння змушує США переосмислювати свою зовнішню політику та активніше підтримувати Україну. Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба.

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Як конфронтація між США та Китаєм сприяє Україні

Доктор політичних наук зауважив, що протистояння між США і Китаєм має свої позитивні сторони. Зокрема, воно руйнує американську монополію. Адже ніхто, включно з Європою, не був здатен на рівних конкурувати з американцями.

Протягом десятиліть США поводилися як своєрідний глобальний "Газпром" – контролювали все, від них усе залежало. Це дозволяло їм підвищувати ціни, знижувати якість і водночас не боятися втратити позиції. Така політика домінування тривала близько 30 років.

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У результаті маємо низку серйозних наслідків: конфлікти в Афганістані й Іраку, окупацію Донбасу, Криму та загалом повномасштабну війну в Україні. Якби США мали реального конкурента, вони б більше старалися, більше допомагали Україні й стримували Росію.

На думку Якуба Корейби, нинішня загроза з боку Китаю – це добре. Вона може змусити американців активніше діяти, зокрема в підтримці України та в питаннях безпеки Європи загалом.

На їхній боротьбі можна грати, і в кожного з них щось вимагати,

– зазначив доктор політичних наук.

З'являється конкуренція між двома гравцями – США і Китаєм – і на цьому суперництві може виграти Україна. У такій ситуації можна сказати до американців: мовляв, "давайте це, це й це – інакше ми звернемося до Китаю". Це створює вигідні умови для України.

До слова, Дональд Трамп стверджує, що введені ним мита нібито вже позитивно впливають на економіку США. Він зазначив, що вартість продуктів знижується.