США можуть вдарити по Ірану вже на вихідних, – Bloomberg

Американська адміністрація, ймовірно, розглядає сценарій військового удару по Ірану вже найближчими днями. Це відбувається на тлі ескалації конфлікту між Тегераном та Тель-Авівом, які продовжують обмін ударами.

Військове втручання США у конфлікт Ізраїлю та Ірану може відбутися на вихідних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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США можуть невдовзі вдарити по Ірану

За словами одного з інформаторів, кілька федеральних відомств уже розпочали підготовку до ймовірної атаки. Вона, ймовірно, може відбутися вже у вихідні.

Особливої напруги додало влучання іранської ракети в ізраїльський медичний центр Soroka – на щастя, люди отримали лише легкі поранення, оскільки відділення було евакуйовано заздалегідь. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв, що Іран заплатить "повну ціну" за цей удар.

Президент Дональд Трамп, своєю чергою, публічно заявив, що розглядає можливість долучення США до ударів.

Ізраїль тим часом посилює атаки по Ірану

Ізраїль тим часом активізував удари по стратегічних і урядових об’єктах в Ірані, в тому числі по старому ядерному реактору біля міста Арак.

Арак вже давно перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти через його потенційну роль у виробництві плутонію, який потенційно може бути використаний у майбутньому виробництві ядерної зброї, якщо будуть розроблені можливості переробки. Регіон Арак-Хондаб, розташований у центральному Ірані, сам по собі має стратегічне значення, оскільки тут розташована одна з найважливіших атомних інфраструктур країни.

Європейські акції та ф'ючерси на американські товари дещо знизилися через геополітичну невизначеність та побоювання щодо інфляційного впливу вищих цін на сиру нафту. Ціна на нафту Brent зросла на 1,2%, торгуючись вище 77 доларів за барель.

Дипрадник президента ОАЕ Анвар Гаргаш закликав сторони повернутися до діалогу та спрогнозував, що цей конфлікт матиме далекосяжні наслідки для обох країн. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран "залишається відданим дипломатії" і не прагне ядерної зброї. У Женеві в п'ятницю він має зустрітися з міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини, а далі вирушити до Стамбула на екстрену сесію Організації ісламського співробітництва. Заплановано проведення спеціальної сесії, присвяченої війні між Ізраїлем та Іраном.

Трамп вагається

Трамп тим часом змінює тон: ще тиждень тому він закликав до переговорів, а нині заявляє, що має "ідеї щодо того, що робити", і що він воліє прийняти "остаточне рішення за секунду до його настання", оскільки ситуація нестабільна. Вплив на нього чинять союзники, які пояснюють, що Іран уже на межі створення ядерної зброї. Особливо активним у цьому є сенатор Ліндсі Ґрем, із яким Трамп мав кілька телефонних дзвінків.

Попри те, що МАГАТЕ не виявило підтверджень цілеспрямованих зусиль Ірану зі створення ядерної зброї, голова агентства Рафаель Ґроссі попередив, що жодна інша країна не збагачує уран до такого рівня, як Іран.