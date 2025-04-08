У Трампа розглядають варіант завдання ударів безпілотниками по картелях у Мексиці, – NBC News

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вирішити завдавати ударів дронами по картелях у Мексиці. Такі дії відбудуться в межах амбітних зусиль по боротьбі зі злочинними угрупованнями, які перевозять наркотики через південний кордон США.

Варто зауважити, що Вашингтон вже активізував відстеження діяльності мексиканських картелів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чому США можуть обстрілювати картелі Мексики

У виданні, посилаючись на 6 джерел в армії, правоохоронних та розвідувальних органах Сполучених Штатів, кажуть, що збройні сили США та ЦРУ різко активізували розвідувальні польоти над Мексикою. Таким чином вони намагаються відстежити діяльність найбільших картелів, які домінують у поставках фентанілу.

Зазначимо, що, за словами президентки Мексики, Клаудії Шейнбаум, ці розвідувальні польоти здійснюються з дозволу Мехіко та у співпраці з урядом країни.

Один зі співрозмовників видання, який знайомий з планами адміністрації Трампа щодо польотів спостереження, заявив, що вона хоче скласти повний список цілей. За його словами, він може включати оперативників картелю, транспортні засоби, склади та інші частини злочинної мережі.

Наразі ймовірна операція перебуває на ранній стадії обговорення між Білим домом, Міністерством оборони та представниками розвідки. У рамках неї США можуть здійснювати удари по ключових фігурах картелю та їхніх матеріально-технічних мережах у Мексиці за підтримки її уряду.

Однак, в адміністрації президента Сполучених Штатів ще не прийняли остаточного рішення щодо цього. Співрозмовники видання зауважують, що не виключені односторонні таємні дії без згоди Мексики, які можуть стати крайнім засобом.

Втім, якщо Мексика та Штати погодять операцію спільних ударів з безпілотників, це буде не першим випадком, коли американські військові та розвідка працюватимуть разом з правоохоронними органами та армією Мексики проти місцевих картелів.

Нагадаємо, що напочатку березня Трамп заявив, що США оголошують війну картелям. Тоді мексиканська влада вперше передала Сполученим Штатам 29 їхніх очільників.