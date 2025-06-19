Європа занепокоєна можливою хвилею терактів, якщо США вдарять по Ірану, – The Telegraph

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та представники Євросоюзу попередили американського президента Дональда Трампа про можливі наслідки військового удару по Ірану. Це може загрожувати терактами у Європі.

Іран може використати "сплячі осередки" тероризму у Європі, щоб сіяти небезпеку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Іран може розпочати хвилю терактів у Європі, якщо США почнуть атаки по ньому

Європейські уряди занепокоєні тим, що потенційна американська операція проти Тегерана поставить під загрозу життя західних громадян, які утримуються іранською владою. Окрему тривогу викликає можливість активації так званих "сплячих осередків" – підпільних груп, які можуть здійснювати терористичні атаки по всій Європі.

За словами джерела The Telegraph, Британія, Франція, Німеччина і ЄС загалом закликали США до стриманості.

Як уточнює видання, у лютому в Ірані було затримано двох громадян Великої Британії за підозрою у "злочинах проти безпеки". Загалом за останні роки в країні заарештували щонайменше 15 осіб, яких пов'язують із Британією, та яких іранський режим звинувачує у шпигунстві. У квітні ЄС запровадив санкції проти Ірану через "політику захоплення заручників".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Ірану два тижні, щоб погодитися на позбавлення права володіння ядерною зброєю. Водночас американський лідер не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну.