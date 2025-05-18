США можуть ухвалити законопроєкт про жорстокі санкції проти Росії: Рубіо назвав умову

Сенат США може просувати законопроєкт щодо санкцій проти Росії, якщо в мирних переговорах не буде прогресу. Представники Сполучених Штатів повідомили про це Росію.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Державного секретаря США Марко Рубіо.

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Марко Рубіо розповів, чи може США ввести санкції проти Росії

Уже протягом шести-семи тижнів США попереджають Росію про те, що Сенат може ухвалити законопроєкт про серйозні санкції проти неї, які передбачені законопроєктом Ліндсі Грема. Його можуть підтримати близько 80 сенаторів, якщо переговори не дадуть результатів.

"Це не наша ініціатива, а справа Конгресу, і ми вже попередили росіян", – заявив держсекретар США.

Рубіо додав, що справжнім прогресом у переговорах буде, якщо обидві сторони назвуть реалістичні й конструктивні пропозиції. З такими умовами США будуть готові надалі вести співпрацю для досягнення миру.

Якщо ж вимоги будуть нереальні, ми по-іншому оцінюватимемо ситуацію,

– прокоментував держсекретар США.

Посадовець додав, що Сенат США зрештою ухвалить рішення щодо законопроєкту про санкції. Однак час на роздуми ще є.