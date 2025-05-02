Путін опирається ініціативам США: Білий дім розглядає "важкі рішення", – Politico

Білий дім розглядає прямий тиск на Кремль у питанні закінчення війни в Україні, оскільки російський диктатор Володимир Путін продовжує опиратися мирним ініціативам Вашингтона.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico. Зауважимо, що російська сторона не розглядає варіант повного припинення вогню, пропонуючи натомість короткі тимчасові "перемир'я".

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Які рішення розглядають США

У Politico висловили сумнів стосовно того, що підписання угоди про корисні копалини між Києвом та Вашингтоном зможе пом'якшити опір Володимира Путіна щодо ідей, запропонованих США задля закінчення війни в Україні.

Видання, посилаючись на джерела, обізнаних із цим питанням, повідомляє, що наразі у Білому домі не досягли згоди стосовно того, які подальші кроки мають здійснити Сполучені Штати для досягнення миру між Україною та Росією.

Водночас згідно з оприлюдненою інформацією, поки що американська влада обговорює важкі рішення, які б передбачали прямий тиск на Кремль. Сам президент США Дональд Трамп раніше уникав відповідних кроків у бік Росії.

Більше санкцій буде наступним витком тиску, якщо президент захоче піти цим шляхом,

– сказав Politico один зі співрозмовників.

Але достеменно невідомо, чи вистачить запровадження нових санкцій для впливу на рішення Москви.

До слова, Bloomberg також писало, що команда президента США Дональда Трампа підготувала для нього варіанти економічного тиску на Росію, аби вона припинила війну в Україні, на тлі його бажання продовжувати конфлікт.