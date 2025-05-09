"Уже доволі давно": Росія скаржиться, що США розчаровують її більше, ніж вона їх

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що США розчаровують Росію. За його словами, навіть більше, аніж самі росіяни Штати.

Про таку "взаємність" путінський посіпака заговорив, коментуючи заяви американців про невдоволення діями Москви. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ. Дивіться також Має знати, чого хоче Росія: які висновки можна зробити щодо останніх заяв Трампа США "розчаровують" Росію уже "доволі давно" Ушаков вважає, що обидві сторони рухаються до двосторонньої зустрічі між Трампом та Путіним. Водночас він визнав, що Москва діє не так, як хоче Вашингтон, через що й виникає розчарування.

Так, напевно, ми їх розчаровуємо десь. Вони нас теж розчаровують, можливо, навіть більше, ніж ми їх,

– сказав той.

Пропагандистський журналіст додав, США "розчаровують" Росію уже "доволі давно", з чим Ушаков, цинічно сміючись, погодився.

Помічник російського диктатора також назвав останні заяви Джей Ді Венса про розуміння, що Росія вимагатиме набагато більше під час переговорів щодо війни в Україні, "цікавими".

"Такий у них, я б сказав, серйозний конструктивний заряд… Є розуміння того, що ми вимагаємо, чого хочемо досягти. Якоюсь мірою наші вимоги враховуються, хоча не всі. Процес триває, – додав Ушаков.

Нагадаємо, що 8 травня Трамп закликав Росію та Україну до тиші на 30 діб. В інакшому випадку він пригрозив санкціями.