"Не хвилюють крики європейців": Венс заявив, що США планують отримати контроль над Гренландією

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна все ж планує отримати контроль над Гренландією. За його словами, Трампу байдуже, що думають європейці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Венса в ефірі Fox News.

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США не відмовилися від планів щодо Гренландії

Джей Ді Венс заявив, що Данія нібито "не виконує свою роботу" щодо Гренландії і "не є хорошим союзником".

Якщо це означає, що нам потрібно проявити більший територіальний інтерес до Гренландії, це те, що президент Трамп збирається зробити. Оскільки його не хвилює те, що кричать європейці, він дбає, щоб інтереси американських громадян ставилися на перше місце,

– сказав віцепрезидент США.

Раніше також стало відомо, що цього тижня американська делегація здійснить офіційний візит до Гренландії. Зазначається, що делегати відвідають космічну базу Пітуффік – американську військову базу на острові.

Очолить делегацію Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса. Разом із нею до Гренландії поїдуть відвідають радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц та міністр енергетики Кріс Райт.