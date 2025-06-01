У США є крайній термін для досягнення миру в Україні, – Держдеп

Теммі Брюс підкреслила серйозне ставлення президента США Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо до мирного процесу щодо України. За її словами, політики планують ухвалити важливі рішення протягом двох тижнів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News.

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Що у Держдепі кажуть про війну в Україні

Ведучий телеканалу наголосив, що строки завершення війни Дональда Трампа у "два тижні" постійно рухаються. Він поцікавився, коли це все ж настане. Речниця Держдепу заперечила, що вони "не рухаються".

Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти й орієнтири щодо того, що повинно відбуватися,

– заявила Теммі Брюс.

За її словами, Трамп налаштований рішуче на досягнення миру. На думку Брюс, про це свідчать нещодавні емоційні заяви американського лідера в Truth Social. Тоді президент США розповів, що незадоволений Путіним.

Речниця Держдепу зазначила, що є певний термін для досягнення миру, а Україна та Росія знають вимоги Сполучених Штатів. "Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони серйозні, і вони будуть приймати рішення відповідно до цього", – підкреслила Брюс.