США планують запровадити вторинні санкції проти Росії 8 серпня, – Reuters
- За словами американського посадовця, Сполучені Штати планують запровадити вторинні санкції проти Росії 8 серпня.
- Водночас у Білому домі заявляють, що зустріч Віткоффа й Путіна пройшла "добре".
У Білому домі кажуть, що зустріч спецпосланця Трампа з Путіним 6 серпня пройшла "добре". Втім, Сполучені Штати все одно планують запровадити санкції проти країни-агресорки.
Про це пише Reuters з посиланням на неназваного представника адміністрації президента США, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також США продовжать запроваджувати санкції проти країн, які купують нафту в Росії, – Бессент
Що відомо про можливі санкції США проти Росії?
Співрозмовник агентства зазначив, що зустріч Віткоффа і Путіна пройшла "добре". Росіяни нібито "прагнуть" продовжувати взаємодію зі США. Водночас посадовець сказав, що Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції.
Очікується, що вторинні санкції все ще будуть впроваджені у п'ятницю,
– заявив чиновник Білого дому.
Зауважимо, що 6 серпня президент США підписав указ щодо запровадження додаткових мит проти Індії у розмірі 25% через закупівлю російської нафти.
До слова, Трамп прокоментував зустріч свого спецпредставника з російським диктатором. Зокрема, назвав її "продуктивною" і заявив, що нібито було "досягнуто значного прогресу".