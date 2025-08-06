У Білому домі кажуть, що зустріч спецпосланця Трампа з Путіним 6 серпня пройшла "добре". Втім, Сполучені Штати все одно планують запровадити санкції проти країни-агресорки.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваного представника адміністрації президента США, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про можливі санкції США проти Росії?

Співрозмовник агентства зазначив, що зустріч Віткоффа і Путіна пройшла "добре". Росіяни нібито "прагнуть" продовжувати взаємодію зі США. Водночас посадовець сказав, що Вашингтон все ще планує запровадити вторинні санкції.

Очікується, що вторинні санкції все ще будуть впроваджені у п'ятницю,

– заявив чиновник Білого дому.

Зауважимо, що 6 серпня президент США підписав указ щодо запровадження додаткових мит проти Індії у розмірі 25% через закупівлю російської нафти.

До слова, Трамп прокоментував зустріч свого спецпредставника з російським диктатором. Зокрема, назвав її "продуктивною" і заявив, що нібито було "досягнуто значного прогресу".