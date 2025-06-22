"Вдаримо з більшою силою": глава Пентагону застеріг Іран від помсти

22 червня США атакували іранські ядерні об'єкти. Пентагон попередив Тегеран про серйозні наслідки, якщо той вирішить помститися американцям.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа очікує, що Іран може помститися за удари по його ядерних об'єктах протягом 48 годин, атакувавши американські бази на Близькому Сході, передає 24 Канал.

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США погрожують Ірану

Під час пресконференції очільник Пентагону Піт Гегсет попередив, що на Іран очікують серйозні наслідки, якщо він вирішить відповісти на нічну операцію США.

Будь-які удари у відповідь з боку Ірану будуть зустрінуті ще з більшою силою, чим ми побачили цієї ночі. Іран мав би прислухатися до цих слів,

– пригрозив Гегсет.

Він наголосив, що США не прагнуть війни, однак будуть "діяти швидко і рішуче, якщо американським громадянам чи інтересам загрожуватиме небезпека.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн своєю чергою повідомив, що сили США перебувають в стані підвищеної готовності й готові відповісти на будь-які іранські атаки.

Нагадаємо, що Джей Ді Венс наголосив, що США воюють не з Іраном, а з його ядерною програмою. Також там не прагнуть зміни режиму в Тегерані. Рішення про можливу ліквідацію аятоли Вашингтон залишив за Ізраїлем.