Європа працює над планом заміни США в НАТО через 5 – 10 років, – FT
- Європейські союзники розробляють план поступового перебрання відповідальності за оборону від США протягом наступних 5 – 10 років.
- Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи працюють над цим планом, який мають представити США до саміту НАТО у 2025 році разом із зобов'язаннями щодо збільшення оборонних витрат і нарощування військового потенціалу.
- Європейські країни намагаються зменшити залежність від США, зокрема стосовно ядерного стримування, зважаючи на можливі дії адміністрації Трампа щодо скорочення розміщення військ у Європі.
Європейські союзники розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Мовиться про період подальших 5 – 10 років.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times.
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Як Європа готується перейняти повноваження США у НАТО
Видання зазначає, що йдеться про пропозицію адміністрації президента США Дональда Трампа щодо передачі обов'язків оборони континенту європейським державам впродовж наступних 5 – 10 років.
У газеті зазначили, що подібні обговорення є спробою уникнути хаосу в разі одностороннього виходу США з НАТО. Це стало предметом побоювань через неодноразові погрози Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже вісім десятиліть.
За словами чотирьох співрозмовників, Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи є серед держав, які беруть участь у цих неформальних, але структурованих обговореннях.
Їхня мета – розробити план передачі фінансового та військового тягаря європейським столицям і представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні 2025 року.
Пропозиція європейських країн до США міститиме чіткі зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат і нарощування військового потенціалу, аби переконати Дональда Трампа погодитися на поступову передачу повноважень із захисту Європі. Це дало б змогу Сполученим Штатам більше зосередитися на Азії.
Окрім ядерного стримування, яке забезпечує захист Європи за участі кількох європейських військово-повітряних сил, озброєних американською ядерною зброєю, США надають військові можливості, яких не мають континентальні союзники, керують авіаційними, морськими та військовими базами, а також утримують у Європі 80 тисяч військовослужбовців.
За оцінками посадовців, для досягнення рівня, який дозволить замінити більшість військових можливостей США (за винятком ядерного стримування), знадобиться від 5 до 10 років посилених витрат.
Збільшення витрат – це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим,
– сказав один із посадовців виданню.
Попри те, що американські дипломати запевняють колег з Європи, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та 5 статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.
"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?" – зазначив ще один співрозмовник.
Співрозмовники зазначили, що постійні й регулярні дискусії між Францією та Британією щодо створення "коаліції охочих" слугують індикатором напрямку руху.
На запитання про значення європейської опори в НАТО та її можливість один із посадовців зауважив, що цей процес уже триває: Велика Британія та Франція беруть на себе ініціативу щодо сил запевнення для України без участі США.