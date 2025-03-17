Ексглава Штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст сказала, що європейські союзники по НАТО та Канада мали б обмежити участь США у процесах ухвалення рішень Альянсу, адже Вашингтон вже завдає шкоди блоку. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Партнерство руйнується на очах

Вона вважає, що Європа і Канада повинні дати США сигнал про те, що вони не піддадуться клептократичним авторитаріям – ні в Москві, ні у Вашингтоні.

Я думаю, що європейські союзники повинні активно готуватися до НАТО без Трампа,

– заявила Бабст.

За її словами, трансатлантичне партнерство в галузі безпеки руйнується на наших очах. Вона переконана, що Дональд Трамп перейшов на інший бік та відкрито підтримує агресора. Також Бабст наголосила, щ він і його адміністрація вже завдали величезної шкоди НАТО, і вони продовжують робити це щодня.

Що може зробити Трамп

На її думку, в президента США є багато можливостей зашкодити довірі до Альянсу. Він, наприклад, може припинити фінансові внески США до спільного бюджету НАТО або вивести свій військовий контингент і техніку з Європи.

Крім того, він може і вже запроваджує "божевільні" мита для союзників до припинення кібероперацій проти Росії. Також він блокував обмін розвідданими з Україною та військову допомогу, однак потім відновив. Бабст також відзначила його нападки на Данію та Канаду з територіальними погрозами.

Своїми діями США порушують численні домовленості та стратегії НАТО, зокрема, нову Стратегічну концепцію. Трамп, зазначила вона, також порушує Вашингтонський договір НАТО, установчий документ, який чітко зобов’язує всіх членів дотримуватися принципів Статуту ООН і просувати їх, зокрема, територіальний суверенітет і цілісність її членів.

Європа має інвестувати у власну безпеку

Якщо США відійдуть від НАТО, то Європі, звісно, доведеться докласти величезних зусиль, щоб інвестувати у власну безпеку.

Вона також наголосила, що вони "не бідні і не беззубі", адже мовиться про 450 мільйонів людей у ЄС. Також вона відзначила, що багато країн ЄС уже почали оновлювати та модернізувати свої збройні сили.

Фінляндія, Швеція, Данія, Польща, Норвегія та країни Балтії чітко сприймають російську загрозу. Разом з Україною ми сильна група країн,

– додала Бабст.

Вона також не виключила, що наступний саміт НАТО може не відбутися.