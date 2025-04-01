Адміністрація Трампа веде діалог для повного припинення вогню в Україні, – Держдеп США

Адміністрація президента США Дональда Трампа наразі працює над досягненням повного припинення вогню між Росією та Україною, працюючи з Києвом та Москвою щодо цього.

Також Вашингтон працює над переговорами між сторонами для "остаточного та тривалого врегулювання" війни. Про це під час брифінгу повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс, передає 24 Канал.

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Як діють США

Теммі Брюс розповіла, що Вашингтон працює з Росією та Україною, аби привести сторони за стіл переговорів.

Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ,

– заявила вона.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що США, Україна та Росія навряд чи узгодять умови повного припинення вогню протягом найближчих трьох тижнів. Також вони припускають, що домовленості щодо перемир'я ще не повністю унормовані.

Нагадують, що нещодавно Кремль заявив, що не виконуватиме узгоджене перемир'я в Чорному моря, доки США не знімуть санкції з російського державного сільськогосподарського банку "Россільгоспбанк" та інших фінансових організацій, залучених до міжнародної торгівлі.