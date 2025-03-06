Міністр оборони США пояснив "паузу" в постачанні зброї Україні
- Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що замороження військової допомоги Україні є тимчасовою "паузою".
- Президент США Дональд Трамп уважно стежить за діями Києва в напрямку мирного врегулювання війни.
Міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що замороження постачання зброї Україні – це "пауза". Він додав, що американський лідер Дональд Трамп уважно стежить за діями Києва.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Як Гегсет пояснив зупинку військової допомоги
Під час розмови із журналістами Гегсет наголосив, що заморозка військової допомоги Україні – це тимчасова "пауза".
Як зазначав президент, це пауза. Саме так він сказав із самого початку. Пауза – допоки не буде справжнього зобов’язання рухатися шляхом до миру,
– повідомив глава Пентагону.
Міністр оборони додав, що Трамп "уважно стежить" за діями Києва в напрямку мирного врегулювання війни.
"І ми дуже заохочені тими сигналами, які бачимо. Зрештою, він (Трамп, – 24 Канал) ухвалить остаточне рішення", – зазначив Гегсет.
Нагадаємо, що за інформацією NYT, США навіть припинили надавати Україні розвіддані про пуски дронів і ракет. Колишній керівник ГУР Валерій Кондратюк пояснив, що це не критично, адже ці дані може надавати і Європа.