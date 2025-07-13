Війна дронів між США, Росією і Китаєм: результат випробувань в Алясці приголомшив, – NYT

Безпілотники — ключ до перемоги у сучасних війнах. Чотириденне випробування на Алясці показало, чи готові США до дронового протистояння з Росією і Китаєм.

У перші дні війни в Україні військові зупиняли російський наступ, вдосконалюючи комерційні дрони Mavic – безпілотники для хобі, які продає китайська компанія DJI, найбільший у світі виробник дронів. Вона здатна виготовляти мільйони БпЛА на рік. Це в сто разів більше, ніж може виробити будь-хто у США, передає 24 Канал із посиланням на NYT.

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Невдалі випробування в Алясці

Протягом чотирьох днів у червні два виробники дронів (вони були серед чотирьох фіналістів, які отримали фінансування від Пентагону) проводили випробування безпілотників великої дальності, здатних годинами літати без GPS і оператора.

Вони намагалися скеровувати їх у запрограмовані цілі, тоді як військові пробували знешкодити ці дрони за допомогою спеціального електронного обладнання. У дрона компанії Dragoon, стартапу з Тусона (Аризона), виникли проблеми з двигуном і навігацією – він не влучив у ціль.

Компанія AeroVironment виступила ще гірше. Спочатку її дрон взагалі не зміг злетіти. Потім один із безпілотників врізався в гору після того, як його система навігації була заблокована – дрон ледве не зачепив групу солдатів із засобами радіоелектронної боротьби.

Солдати, які брали участь у випробуваннях також зіткнулися з проблемами. На гірській вершині вони встановили шість високих електронних глушників — схожих на мікрофони на штативах. Вони мали глушити сигнали управління дронів, але майже не подіяли. Так само не спрацювали й новіші засоби знешкодження дронів, вмонтовані в рюкзаки.

Чотириденне випробування в диких умовах Аляски показало, наскільки американські військові та виробники дронів відстають від Китаю та Росії в цій технології.

Ми всі знаємо одне й те саме: ми не забезпечуємо американських військових тим, що їм потрібно, щоб вижити в сучасній війні. Якщо завтра почнеться війна, чи маємо ми все необхідне? Ні. Ми намагаємося це виправити,

– підсумував навчання на Алясці один із їх організаторів Трент Еменекер, керівник проєктів з автономних технологій у Підрозділі інновацій оборони.

Міністр оборони Піт Гегсет визнав, що країна відстає, і оголосив низку нових політик та інвестицій у сферу безпілотників, які, за його словами, мають скоротити відставання. "Поки наші противники випускають мільйони дешевих дронів, ми загрузли в бюрократичній тяганині", – сказав він.

У травні Трамп підписав указ, який зобов'язує федеральні агентства прискорити затвердження для американських виробників дронів і захистити ланцюг постачання дронів у США від "надмірного іноземного впливу".

Втім, для розвитку внутрішньої галузі, здатної виробляти достатню кількість дронів для задоволення потреб американської армії, знадобляться час і кошти. Хоча США досягли значного успіху в розробці великих і складних безпілотників, таких як Predator і Reaper (вартістю в десятки мільйонів доларів кожен), сучасні війни дедалі частіше ведуться за допомогою роїв менших і дешевших дронів, які в основному складаються з китайських компонентів.

За словами Раяна Карвера, менеджера зі зв'язків із громадськістю Асоціації безпілотних транспортних систем (AUVSI), в США близько 500 компаній виробляють дрони – менше 100 000 на рік. Більшість із них — стартапи без серйозного досвіду масового виробництва чи продажу.