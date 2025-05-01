"Головна мета – повернути гроші США": у Трампа обіцяють швидко реалізувати угоду про надра

Сполучені Штати прагнуть якомога швидше почати реалізацію угоди з Україною про корисні копалини. Вашингтон хоче "повернути гроші американським платникам податків".

Про це у четвер, 1 травня, під час брифінгу заявив радник президента США Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Чому США поспішають

У радника американського президента поцікавилися стосовно термінів реалізації угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом.

Я сподіваюся незабаром дати вам оновлену інформацію про те, як швидко її можна буде запустити - полягає в тому, що ми будемо рухатися на повній швидкості,

– відповів Міллер.

За його словами, головною метою є повернення коштів США, які Вашингтон, мовляв, витратив на "субсидування війни" в Україні.

"Наші платники податків витратили сотні мільярдів доларів на субсидування війни в Україні. Це - повернення коштів США, і це один із найважливіших моментів, який потрібно розуміти", – сказав він.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що партнерство у рамках угоди підтримує національну безпеку України і є сигналом Росії про відсутність розбіжностей між США та Україною.

