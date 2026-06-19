У США запропонували використати російські гроші для військової допомоги Україні

Сенатори США внесли до Конгресу законопроєкт, який передбачає можливість використання конфіскованих російських активів для посилення обороноздатності України.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті офісу сенатора Тіма Кейна.

Читайте також У Пентагоні вражені розробками України: Зеленський отримав цікаву пропозицію від Трампа

Що передбачає новий законопроєкт?

Законопроєкт Seized Assets for Battlefield Equipment and Readiness Act (SABER Act) внесли сенатори Тім Кейн, Джон Корнін, Кріс Кунс, Роджер Вікер, Чак Грасслі та Шелдон Вайтгаус.

Ця ініціатива передбачає внесення змін до чинного американського закону REPO Act, який уже дозволяє конфісковувати заморожені російські суверенні активи, що перебувають під юрисдикцією США, та передавати їх Україні.

За словами республіканця Джона Корніна, новий законопроєкт розширює використання цих коштів. Зокрема, йдеться про можливість закупівлі військової техніки та обладнання для Сил оборони України.

Це законодавство зробить ще один крок у допомозі нашому союзнику захиститися від російської агресії та змусить Путіна оплатити рахунки за озброєння України,

– сказав він.

Ініціативу також прокоментував сенатор Чак Грасслі. За його словами, "неспровоковане вторгнення" Володимира Путіна в Україну спричинило найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни.

Грасслі наголосив, що Сполучені Штати мають виконати свою частку зобов'язань і підтримати українських союзників у цій боротьбі.

Наше двопартійне законодавство допомагає Україні, оскільки вона продовжує захищатися від невпинних атак Путіна. Важливо, що ця підтримка України не коштує нічого американським платникам податків,

– підсумував він.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що комітет Сенату США з питань збройних сил проголосував за продовження безпекової допомоги Україні. Закон також зобов’язує Міністерство оборони США надавати Києву розвіддані для проведення військових операцій із захисту або повернення українських територій.