Новий хід Трампа: в Politico розкрили, чому Пентагон скорочує контингент в Європі попри загрози

Сполучені Штати вирішили зменшити свою військову присутність у Німеччині на 5 тисяч військовослужбовців. Рішення ухвалене на тлі напружених відносин із європейськими союзниками та перегляду глобальної стратегії США.

Відповідний наказ видав очільник Пентагону Піт Гегсет після перегляду розміщення сил у Європі. Про це пише Politico.

Чому США хочуть вивести війська з Німеччини?

У Пентагоні пояснили рішення необхідністю врахування поточних умов і потреб у різних регіонах. Водночас воно ухвалене на тлі загострення відносин між адміністрацією Дональда Трампа та союзниками по НАТО, зокрема через розбіжності щодо війни з Іраном і рівня підтримки американських операцій.

До слова, очікується, що виведення військ триватиме від шести до дванадцяти місяців. Попри це, Німеччина залишиться ключовим центром американської присутності в Європі – після скорочення там перебуватимуть близько 33 тисяч військових із приблизно 38 тисяч, які дислокуються нині.

Скорочення також вписується у ширшу політику Вашингтона з перегляду глобальної військової присутності. Раніше акцент робився на посиленні позицій у Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, однак нові підходи передбачають часткову переорієнтацію ресурсів, зокрема на Тихоокеанський регіон.

Водночас рішення викликало критику як серед експертів, так і серед американських політиків. Деякі з них вважають, що скорочення контингенту може послабити стримування Росії та ускладнити оперативне реагування США в Європі й Середземномор'ї.

Важливо! Німеччина відреагувала на заяви Трампа про виведення військ з країни. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина планує збільшити чисельність своїх збройних сил до 260 тисяч військових, реагуючи на скорочення американської військової присутності в країні.

Відносини між США та Європою переживають кризу

Відносини між США та європейськими союзниками знову загострюються на тлі різких заяв Дональда Трампа та можливих економічних і військових рішень Вашингтона. У Європі дедалі частіше говорять про необхідність пристосування до більш жорсткого й менш передбачуваного курсу американської політики.

Одним із чинників напруги стали публічні висловлювання Трампа на адресу європейських лідерів. Зокрема, він розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, назвавши його "неефективним", а також висловив невдоволення позицією Великої Британії.

У Пентагоні обговорюють можливість перегляду ролі окремих союзників у НАТО, включно з потенційним тиском на країни, які не підтримують американські операції. Такі сигнали викликають занепокоєння в європейських столицях, де вже готуються до нового формату взаємодії зі США, який може бути менш стабільним і більш прагматичним.