США зменшать бюджет для постачання озброєнь в Україну у 2026 році, – очільник Пентагону
- У 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України, заявив глава Міноборони США Піт Гегсет.
- Він заявив, що у бюджеті є скорочення на це.
У 2026 році Сполучені Штати мають намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.
Про це заявив глава Міноборони країни Піт Гегсет у вівторок на слуханні в Палаті представників Конгресу США, інформує AP, передає 24 Канал.
Дивіться також Ізраїль передавав Україні комплекси Patriot, отримані ним від США, – посол Бродський
Скорочення бюджету США для поставок озброєнь в Україну
Гегсет відповів на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.
У бюджеті є скорочення на це,
– сказав він.
Очільник Міноборони США заявив, що "нинішня адміністрація дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".
Він додав, що "ми вважаємо, що мирна угода через переговори – найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі".
Дивіться також Україна робить усе, щоб американська зброя надходила, – МЗС
До слова, речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що зараз надходження військової допомоги від США триває. І зараз Україна працює над можливістю купувати необхідне озброєння в американських партнерів.