США сподіваються, що завтра вранці буде оголошено про припинення вогню в Україні, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його країна сподівається, що під час перемовини України та Росії у Стамбулі вдасться домовитися про припинення вогню. Американський дипломат висловив сподівання, що про це оголосять вже 16 травня вранці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Марко Рубіо виступив ввечері 15 травня в Туреччині з брифінгом після участі в неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Під час розмови зі ЗМІ держсекретар США зізнався, що він не покладає великих надій на перемовини в Стамбулі.

На мою думку, ми не досягнемо прориву, доки президент Трамп і президент Путін не взаємодіятимуть безпосередньо з цього питання (закінчення війни в Україні – 24 Канал),

– сказав він.

Рубіо також сказав, що склад російської делегації для переговорів у Стамбулі не свідчить про "прорив" у просуванні питання миру.

"Сподіваюся, я помиляюся. Сподіваюся, я на 100% помиляюся. Я сподіваюся, що завтра вранці буде новина про припинення вогню. Але це не моя оцінка", – каже головний американський дипломат.

Рубіо також підтвердив, що представники США і Туреччини братимуть участь у переговорах між Україною та Росією. Окрім того, держсекретар США підкреслив, що після завершення переговорів у Стамбулі американська сторона визначиться з графіком можливої ​​зустрічі Путіна і Трампа.

До слова, раніше ЗМІ писали, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф відвідають Туреччину у п'ятницю 16 травня.