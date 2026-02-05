"Ми спробуємо це припинити": у Трампа зробили нову заяву про напад Росії на Україну
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати працюють над завершенням війни в Україні, але не виключають співпраці з Росією в майбутньому.
- Дональд Трамп чітко заявив, що Володимир Путін не мав права нападати на Україну, водночас його підхід базується на прагматизмі та принципі "Америка – понад усе".
Сполучені Штати працюють над якнайшвидшим завершенням війни в Україні. Водночас у Вашингтоні не виключають можливості майбутньої співпраці з Росією.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Яка зараз позиція США щодо війни?
За словами Венса, Дональд Трамп чітко заявив, що Володимир Путін не мав права нападати на Україну.
Водночас зараз зовнішня політика президента Сполучених Штатів базується на принципі "Америка – понад усе" та прагматизмі.
Трамп чітко заявив, що Путін не мав права вторгатися в Україну, ми спробуємо це припинити, але можуть бути й сфери співпраці,
– пояснив Джей Ді Венс.
Віцепрезидент додав, що позиція Трампа – не поділ світу на "друзів" і "ворогів", а робота з союзами та інтересами. За словами Венса, можна не погоджуватися з країною в більшості питань, але шукати спільне в окремих.
Ключова відмінність підходу Трампа - готовність говорити з будь-ким, яка є інструментом завершення конфліктів,
– підсумував він.
США взяли участь у переговорах
4 лютого в Абу-Дабі пройшов перший день переговорів між Україною, США та Росією. Наразі сторони стримано коментують хід переговорів.
Державний секретар США Марко Рубіо заявив на брифінгу, що список проблемних питань скоротився, якщо порівнювати все з ситуацією, яка була рік тому.
Володимир Зеленський повідомив, що є прогрес в питанні обміну полоненими. Також він наголосив, що Україна готова завершувати війну, але й Росія повинна бути готова до цього.