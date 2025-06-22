США планували одноразову атаку на ядерні об’єкти Ірану, – WSJ

Атака США на ядерні об'єкти в Ірані планувалася лише одна. Сполучені Штати не планують вести війну за зміну режиму в країні, а Дональд Трамп хотів би мати можливість дипломатично владнати конфлікт.

Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела The Wall Street Journal. Адміністрація американського президента дала Ірану зрозуміти свої наміри ще під час переговорів.

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США попереджали Іран про атаку

Спеціальний представник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф проводив переговори з посадовцями Ірану, щоб показати готовність США до дипломатії. Президент США зазначив, що Іран має два тижні, щоб виконати встановлені вимоги. Так перш ніж віддати наказ про атаку на ядерні об'єкти, Трамп намагався вирішити конфлікт без застосування зброї.

Лише вдень 21 червня в приватному клубі в Нью-Джерсі Дональд Трамп все ж віддав наказ уразити інфраструктуру Ірану.

Мета полягала у тому, щоб створити ситуацію, коли ніхто цього не очікує,

– зазначив співрозмовник видання.

Американський президент кілька тижнів роздумував і радився про застосування ракет по ядерних об'єктах Ірану. Він наказав провести ретельні військові приготування та координував дії з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Так вдалося завдати ударів, які серйозно пошкодили ключові об’єкти ядерної галузі Ірану, зокрема у Фордо, Натанзі й Ісфагані. Однак якщо Іран і надалі не буде готовий до миру, то атаки можуть повторитися знову.