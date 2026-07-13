США відновлюють морську блокаду Ірану, але Ормузька протока буде відкритою, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока знову відкрита. Водночас, за його словами, Сполучені Штати відновлюють так звану "іранську блокаду".

Відповідну заяву Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 13 липня.

Що відбувається в Ормузькій протоці?

Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока залишатиметься відкритою незалежно від позиції Ірану.

Також, за його словами, Сполучені Штати відновлюють блокаду Ірану: вона поширюватиметься лише на іранські судна та їхніх клієнтів.

Відтепер Сполучені Штати Америки називатимуться "охоронцями Ормузької протоки",

– написав американський лідер.

За словами Трампа, Вашингтон отримуватиме компенсацію в розмірі 20% від вартості всіх вантажів, що перевозяться через протоку, для покриття витрат на гарантування безпеки в регіоні.

Процес та створення відповідного механізму розпочнуться негайно. Дякую за увагу до цього питання!

– йдеться в дописі президента США.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив про повне закриття Ормузької протоки для будь-якого судноплавства. Такий крок в Ірані пояснили діями кількох цивільних суден, які нібито відмовилися виконувати накази та спробували пройти через акваторію несанкціонованим маршрутом.

У відповідь командування США оголосило "запуск третього раунду" ударів проти Ірану. Американські військові уразили близько 140 військових об'єктів та використовували для цього літаки, БпЛА та кораблі, які запускали високоточні боєприпаси з суші й моря.

Зазначалося також, що серед цілей були ракетні та безпілотні комплекси, військово-морські об'єкти, склади боєприпасів, вузли зв'язку, а також прибережні пункти спостереження.