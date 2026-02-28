Будьте обережними, – США звернулися до всіх своїх громадян по всьому світі

На Близькому Сході спалахнула нова війна. США закликали американців по всьому світу дотримуватися заходів безпеки.

Державний департамент США опублікував заяву, у якій порадив своїм громадянам у всьому світі бути обережними.

Як США звернулися до своїх громадян у всьому світі?

Після початку бойових дій США в Ірані американці по всьому світу, а особливо на Близькому Сході, повинні дотримуватися вказівок, наведених в останніх попередженнях про безпеку, виданих найближчим посольством або консульством США,

– йдеться у повідомленні.

Держдеп попереджає про можливі перебої у подорожах через періодичне закриття повітряного простору.