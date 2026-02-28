Укр Рус
Геополітика Америка Будьте обережними, – США звернулися до всіх своїх громадян по всьому світі
28 лютого, 22:02
1

Будьте обережними, – США звернулися до всіх своїх громадян по всьому світі

Анастасія Колеснікова

На Близькому Сході спалахнула нова війна. США закликали американців по всьому світу дотримуватися заходів безпеки.

Державний департамент США опублікував заяву, у якій порадив своїм громадянам у всьому світі бути обережними.

Як США звернулися до своїх громадян у всьому світі?

Після початку бойових дій США в Ірані американці по всьому світу, а особливо на Близькому Сході, повинні дотримуватися вказівок, наведених в останніх попередженнях про безпеку, виданих найближчим посольством або консульством США,
 – йдеться у повідомленні.

Держдеп попереджає про можливі перебої у подорожах через періодичне закриття повітряного простору. 

 