"Ніщо інше не зупинить ці безглузді вбивства": США закликали Росію укласти мир з Україною

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негря зауважив, що час наразі не грає на руку Росії. При цьому він заявив про повну підтримку України у захисті суверенітету.

Про це Негря сказав під час засідання Ради безпеки ООН 22 червня. Подробиці передає 24 Канал.

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Яку позицію висловив американський представник в ООН?

Насамперед Негря зазначив, що Штати всебічно підтримують Україну в захисті її свободи й суверенітету. Йдеться й про підтримку населення, яке постійно страждає через обстріли цивільної, критичної інфраструктури й культурної спадщини.

Згадав заступник постпреда США й про атаку на Києво-Печерську лавру. При цьому Ден Негря наголосив на необхідності якомога швидше закінчити цю війну.

Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви,

– підкреслив він.

Негря розповів і про те, що країна-агресорка наразі перебуває в скрутному становищі: Росія втрачає орієнтовно 40 тисяч солдатів щомісяця, серйозні виклики переживає й економіка.

На переконання дипломата, єдиним вирішенням цієї ситуації є дипломатія й переговори, адже ніщо інше просто " не зупинить ці безглузді вбивства".

Негря закликав сторони повернутися до переговорного процесу. У цьому аспекті США, за його словами, налаштовані на те, щоб домогтися негайного припинення вогню.

Цікаво зазначити, що Негря посилався на слова Дональда Трампа про необхідність урегулювання війни. Очільник Білого дому під час саміту G7 наголошував на тому, що Росія має піти на угоду.

Разом із тим, Трамп припустив, що збереження Росії у складі тодішньої G8 нібито могло б позитивно вплинути на міжнародну ситуацію та, можливо, запобігти війні між Росією та Україною.

Раніше американський лідер також заявив, що країна-агресорка, мовляв, могла б швидко завершити війну, якби одразу рушила на Київ. Він також назвав це прорахунком російських генералів.