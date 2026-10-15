У Трампа хочуть розморозити російські активи та взяти їх під свій контроль, – FT

У Маямі 10 жовтня США запропонували європейським країнам розморозити частину російських активів задля відновлення мирних переговорів. Делегати з Європи категорично відкинули план і відмовилися повертати кошти Москві.

Ідею передати кошти у підконтрольну Вашингтону структуру озвучили перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, ЄС і НАТО, пише Financial Times. За даними видання, американська сторона розглядає використання цих грошей як частину всеосяжної мирної угоди.

Що передбачає американський план

Співрозмовники журналістів розповіли, що Вашингтон висунув кілька варіантів розблокування коштів.

Один із них полягає у переведенні грошей до нової фінансової структури спеціального призначення, яку контролюватиме адміністрація Дональда Трампа.

Українська делегація підтвердила, що подібні ініціативи вже лунали на попередніх зустрічах.

Натомість європейські посадовці виступили різко проти відмови від контролю над замороженими 260 мільярдами євро російського Центробанку.

Їм сказали, що цього ніколи не станеться,

– зазначило одне з джерел, коментуючи реакцію Європи на пропозицію американців.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року лідери ЄС домовилися спрямувати ці кошти на відбудову України, якщо Москва відмовиться платити репарації.

Однак восени 2026 року американські перемовники почали пропонувати Росії низку економічних поступок в обмін на часткове припинення вогню. Окрім розмороження активів авансом, йшлося про послаблення санкцій проти білоруських добрив та продаж частки компанії "Лукойл" інвесторам із Близького Сходу.

Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про підготовку розширеного мирного плану, який передбачає фіксацію лінії зіткнення та енергетичну інтеграцію.