У США припинила діяльність робоча група, яка мала розробити стратегії тиску на Росію, – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, яка повинна була розробити стратегії тиску на Росію. Попри обіцянки припинити війну в Україні, американський лідер розчарований тим, що його зусилля не спричинили значних змін.

Таку заяву зробили троє американських чиновників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому адміністрація Трампа вирішила згорнути роботу групи

За словами чиновників, зусилля, які започаткували навесні, втратили оберти ще у травні, оскільки учасники групи зрозуміли, що Дональд Трамп не зацікавлений зайняти більш конфронтаційну позицію щодо Москви.

Окрім цього, американський лідер заявляв, що США можуть взагалі відмовитися від своїх зусиль щодо посередництва в мирному процесі. З огляду на це, завдання робочої групи здавалося дедалі менш актуальним.

Ближче до кінця це втратило обертів, бо президента не було. Замість того, щоб робити більше, можливо, він хотів робити менше,

– припускає один із чиновників.

Варто зауважити, що згортання робочої групи, про існування якої раніше не повідомлялося, ймовірно, посилить занепокоєння європейських союзників примирливим тоном Трампа щодо Росії та його небажанням висловити повну підтримку Україні напередодні ключового саміту союзників НАТО.

Нагадаємо, що в понеділок, 16 червня, у перший день зустрічі лідерів країн "Великої сімки" в Канаді, президент США також заявив, що виключення Росії з колишньої "Великої вісімки" понад десять років тому було помилкою.

Проте останній удар для робочої групи стався приблизно три тижні тому, коли більшість членів Ради національної безпеки Білого дому (NSC), включаючи всю команду, яка безпосередньо займалася питаннями війни в Україні, звільнили в рамках масштабної чистки.

Наразі незрозуміло, хто саме віддав наказ про припинення цих зусиль, але чиновники припустили, що масштаби скорочень NSC зробили їх продовження значною мірою неприйнятним.

Після припинення цього, ширші миротворчі зусилля Трампа, які були центральним елементом його передвиборчої кампанії, зіткнулися зі складним періодом.

Попри деякі успіхи, такі як припинення вогню між Індією та Пакистаном, досягнуте за посередництва США, Трамп не досяг значного помітного прогресу щодо припинення вогню в Газі, а ризик повномасштабної регіональної війни на Близькому Сході різко зріс через ізраїльсько-іранський конфлікт.

Розпуск групи також відбувається після призупинення у березні роботи деяких агентств національної безпеки США над скоординованими зусиллями з протидії російським диверсійним та дезінформаційним операціям.

Варто зауважити, що серед тем, які обговорювалися в робочій групі, було те, як США можуть стимулювати або тиснути на колишні радянські республіки, а також інші східноєвропейські та азійські країни, щоб вони обмежили потік товарів та енергії до та з Росії.

За словами чиновників, незрозуміло, чи знав Трамп про створення робочої групи або її подальший розпуск. Водночас у виданні зазначають, що американський лідер все ще може зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, якщо захоче цього.